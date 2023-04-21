Загородный дом директора ВЦ «Эрмитаж-Выборг» сгорел в Ленинградской области

Сгорел загородный дом директора ВЦ «Эрмитаж-Выборг» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сгорел дом, который принадлежит директору выставочного центра "Эрмитаж-Выборг". Частный дом находится в поселке Балтиец Выборгского района. Сам инцидент произошел утром 20 апреля 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 10 часов утра в экстренную службу поступило сообщение от прохожей, что горит частный дома на Морской улице в поселке Балтиец, - рассказал источник.

В результате пожара дом выгорел полностью. Пострадавших нет.

Сам 75-летний владелец дома считает, что пожар не мог быть случайностью. Он обратился с заявлением в полицию, отметив, что это мог быть поджог. Мужчина пояснил, что подача газа и электричества в его дом не осуществляется. Конфликтов с соседями у него не было.

Сейчас при проверке полицейские нашли микрочастицы со следами горюче-смазочных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.