Завод компании Henkel в Ленобласти продолжит работать после смены владельца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что компания Henkel, которая выпускает чистящие и моющие средства, а также косметику и средства гигиены, собирается продать свои активы российским инвесторам. Однако сотрудникам завода в Тосно Ленинградской области беспокоиться по этому поводу не стоит. Предприятие несмотря на изменения продолжит работать. Об этом 21 апреля 2023 года сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

- Компания Henkel объявила о продаже активов консорциуму российских инвесторов, и это не стало неожиданностью для нас. Самое важное, что предприятие в Тосно работает по профилю, о сокращениях не заявляется, весь коллектив сохранен, - рассказал зампредседателя.

Ялов добавил, что работа комитета с новым владельцем завода продолжится и предприятию будет оказываться поддержка для дальнейшего развития. Ожидается, что сделка завершится в ближайшее время.