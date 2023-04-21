Пожарные спасли женщину и собаку из горящего дома в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар начался в частном доме в Дзержинском сельском поселении. Огонь тушили сотрудники Леноблпожспаса. Из горящего здания спасатели помогли выбраться женщине и собаке. Об этом сообщает Online47.ru.

- Возгорание случилось в СНТ «Рапти». Крики о помощи услышали газодымозащитники дежурной смены 135 пожарной части Леноблпожспас. При помощи спасательного устройства они оперативно срезали решетку на доме и эвакуировали женщину и ее маленькую собаку, - пишет издание.

Известно, что информация о пожаре поступила спасателям около шести часов утра. Они приехали на место и увидели, что загорелся одноэтажный дом. Здание обшито сайдингом и накрыто металлочерепицей.

Специалисты опасались, что могут взорваться газовые баллоны, которые стояли около дома. Но все обошлось. Медицинская помощь женщине не понадобилась.