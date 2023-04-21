Суд не принял материалы дела на Александра Невзорова* о разжигании ненависти

Суд не принял материалы дела о разжигании ненависти в отношении Невзорова Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга не принял материалы дела на журналиста Александра Невзорова*, которого обвиняют в разжигании ненависти. Ранее административный иск на блогера подала прокуратура, проверив его видео в социальных сетях. Об этом 21 апреля 2023 года сообщает объединенная пресс-служба судов города.

- Материалы составлены с нарушениями, например, имеются сведения, что Невзоров покинул территорию РФ, и имеются сведения, что Невзоров зарегистрирован по определенному адресу, иных сведений о его месте нахождения не установлено, каких-либо сведений о том, что данные документы были фактически направлены, суду не представлено, что не позволяет установить правомочность составления постановления, - рассказали в суде.

Также документы не сшиты, не пронумерованы, нет описи, собраны хаотично и в беспорядке. Поэтому всю папку суд отправил обратно на доработку.

Напомним, что ранее Невзоров был заочно осужден на 8 лет тюрьмы.

* - признан иноагентом.