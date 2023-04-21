Задержанного за кражу петербуржца обвинили в ложном сообщении о теракте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские раскрыли еще одно правонарушение, которое совершил обвиняемый в краже мужчина. 17 марта пьяный петербуржец позвонил на номер «112» и сообщил об угрозе взрыва. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

-Мужчина ехал на автобусе от станции метро «Академическая» в сторону улицы Академика Бойкова. Он повздорил с пассажирами, а потом позвонил на 112 просто из хулиганских побуждений, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-розыскные мероприятия и ищут подозреваемых в совершении преступлений, совершенных аналогичным способом.

Напомним, недавно петербуржец избежал наказания за убийство из-за давности срока. Он до смерти избил знакомого 20 лет назад, но дело поступило в суд только в марте 2023 года.