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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:50

Перелеты из Петербурга в Китай планируют сделать ежедневными

Количество авиарейсов увеличится летом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Количество авиарейсов увеличится летом.

Количество авиарейсов увеличится летом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество рейсов из Пулково в Китай увеличится в летний период времени. Чисто перелетов изменится с июня по сентябрь. Об этом 21 апреля пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на руководителя направления с ключевыми клиентами компании «Воздушные ворота Северной столицы» Ольгу Зубову.

- Сейчас авиакомпания Sichuan Airlines выполняет рейсы в Чэнду с частотой один-два раза в неделю, в зависимости от загрузки, - пишет издание.

Ольга Зубова отметила, что вскоре между Россией и Китаем начнет работать механизм безвизовых групповых туристических поездок. Поэтому частоту рейсов в КНР доведут до ежедневной.

Напомним, в феврале этого года между Северной столицей и Пекином открыли прямое авиасообщение. Перелеты один раз в неделю осуществляет Hainan Airlines.