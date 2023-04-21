Сакура зацветет в Ботаническом саду Петербурга в конце апреля

Сакура распустится в Ботаническом саду Петербурга в конце апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга ожидают цветение сакуры. Цветение дерева - событие, которого ждут многие, так как красота японской вишни в этот период поражает. Ожидается, что бутоны нежно-розовых цветов распустятся уже в конце апреля 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе сада.

- По состоянию на 20 апреля сакура еще не цвет. У деревьев уже наблюдаются бутоны. Пожалуйста, не звоните в Экскурсбюро по вопросу цветения, всю известную информацию мы вносим в таблицу на сайте, - пояснили в Ботаническом саду.

За последние десять лет в саду самое раннее цветение сакуры было зафиксировано 27 апреля, а самое позднее - 14 мая. Это всегда зависит от погоды. В основном цветет дерево всего неделю.

А в начале мая ожидается цветение сакуры в Саду дружбы на Литейном проспекте.