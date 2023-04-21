Пассажира влетевшего в здание автомобиля госпитализировали в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Гатчинском районе Ленинградской области рано утром 21 апреля. Водитель влетел в здание, а его пассажир пострадала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 58-летний водитель ПАЗ не справился с управлением и въехал в здание. Женщина, которая находилась на пассажирском сидении получила травмы. Все произошло в городе Коммунар, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.

Напомним, в этот же день в массовой аварии на кольцевой автодороге в Петербурге пострадал мужчина. Тогда ДТП перекрыло КАД полностью. Преградой на пути стал большегруз с песком, который опрокинулся на проезжей части.