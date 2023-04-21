Единовременные выплаты получили 35 петербуржцев, пострадавшие в теракте 2 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Пострадавшие в теракте петербуржцы получили выплаты. Речь идет о пострадавших из-за взрыва на Университетской набережной 2 апреля. Материальную поддержку они получили от правительства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- По состоянию на 21 апреля были назначены и перечислены единовременные выплаты 35 пострадавшим, обратившимся за медицинской помощью и находившимся в лечебных учреждениях, - сообщили в ведомстве.

14 человек из 35 получили тяжелые травмы, один человек – травмы средней степени тяжести. Еще 20 человек попали в больницы с травмами легкой степени тяжести. Сумма выплат составила 12,5 миллионов рублей.

Заявления от пострадавших еще принимают в комитете по социальной политике Северной столицы. Для этого нужно подать заявление, копию паспорта, медицинскую справку о травме и реквизиты банковского счета, напомнили в Смольном.