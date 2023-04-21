Более 50 человек эвакуировали из горящей школы в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школа загорелась в Калининском районе Северной столицы в пятницу, 21 апреля. Все произошло около пяти часов вечера на проспекте Культуры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В здании школы загорелся кабинет на четвертом этаже. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Через несколько минут огонь удалось ликвидировать. Пламя потушили примерно в 17:20, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из здания школы эвакуировали 53 человека. 29 из них – дети. Всех вывели до прибытия сотрудников МЧС. По предварительной информации, из-за возгорания никто из сотрудников и учеников не пострадал. Огонь тушили 23 специалиста МЧС. На место происшествия выезжали пять пожарных машин.

Напомним, накануне в Ленобласти сгорел загородный дом директора ВЦ "Эрмитаж-Выборг".