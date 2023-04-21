Подозреваемого в поджоге магазина мужчину задержали в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники районного отдела вневедомственной охраны задержали в Киришах в Ленинградской области мужчину, которого подозревают в поджоге продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- В пять утра 20 апреля около магазина на улице Энергетиков загорелся мусорный контейнер. Позже огонь перекинулся на фасад супермаркета. Здание было серьезно повреждено, - сообщает региональное ведомство.

Приметы дебошира установили с помощью записи камер видеонаблюдения. Все дежурные наряды Росгвардии сразу приступили к поискам.

В итоге мужчину задержал сотрудник, который возвращался со службы домой. Он увидел похожего мужчину и вызвал на место наряд вневедомственной охраны. Они задержали подозреваемого в поджоге. Его доставили в полицию.