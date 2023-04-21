Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 апреля 2023 15:10

Подозреваемого в поджоге магазина мужчину задержали в Ленобласти

Сотрудник Росгвардии шел домой со службы и увидел подходящего под приметы мужчину
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемого в поджоге магазина мужчину задержали в Ленобласти.

Подозреваемого в поджоге магазина мужчину задержали в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники районного отдела вневедомственной охраны задержали в Киришах в Ленинградской области мужчину, которого подозревают в поджоге продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- В пять утра 20 апреля около магазина на улице Энергетиков загорелся мусорный контейнер. Позже огонь перекинулся на фасад супермаркета. Здание было серьезно повреждено, - сообщает региональное ведомство.

Приметы дебошира установили с помощью записи камер видеонаблюдения. Все дежурные наряды Росгвардии сразу приступили к поискам.

В итоге мужчину задержал сотрудник, который возвращался со службы домой. Он увидел похожего мужчину и вызвал на место наряд вневедомственной охраны. Они задержали подозреваемого в поджоге. Его доставили в полицию.