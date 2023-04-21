Волонтеры «Кошкиспаса» сняли с высокого дерева испуганного кота в Петербурге

Животное до ночи сидело на дереве из-за злой собаки. Фото: vk.com/koshkispas

Домашний черный кот забрался на дерево в Петербурге, и хозяева несколько часов не могли ему помочь. Спасти измученное животное не получалось из-за собаки, которая просто не давала котику вернуться на землю. Тогда хозяева вызвали волонтеров «Кошкиспаса». Все происходило в ночь на 21 апреля.

- Мы сначала пытались сами достать своего кота. Но лестница 15-18 метров не дотягивалась. По ветвям ели было страшно забираться. Наступала ночь. Промучались, и пришлось ждать волонтеров, - рассказала хозяйка котика в соцсетях.

Все бригады «Кошкиспаса» сначала были заняты, и смогли приехать только после полуночи. Котика Прошу два волонтера спасли быстро. Сейчас с питомцем все хорошо.

Напомним, накануне в Ленобласти пожарные спасли из огня в доме женщину и собаку. Спасателям пришлось срезать решетку с окон. Специалисты боялись, что рядом с домом могут взорваться газовые баллоны, но все обошлось.