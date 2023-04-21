Фонтаны запустят в Петергофе 22 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу в Петергофе начнется сезон фонтанов. Их торжественно включат 22 апреля. С этого дня вход в парки музея-заповедника станет платным. Об этом ранее сообщалось в анонсе на сайте «Петергофа».

- Фонтаны будут включены постоянно с 22 апреля, - рассказали ранее в государственном музее-заповеднике «Петергофе».

Напомним, перед запуском фонтанов всю систему проверили. Это было обусловлено технической необходимостью.

Напомним, скоро в Ботаническом саду зацветет сакура. Сейчас у деревьев уже начинают назревать бутоны. Ожидается, что они распустятся уже в конце апреля. Самое раннее цветение сакуры было зафиксировано 27 апреля, а самое позднее – 14 мая.