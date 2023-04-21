212 млн рублей выделили на развитие здравоохранения в 2022 году в Петербурге

В прошлом году Смольный выделил 212 млн рублей на развитие здравоохранения. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувший год на развитие сферы здравоохранения в городе на Неве выделили 212 миллионов рублей. Суммарно, за последние три года объем средств вырос на 34 процента. Эти результаты и планы на ближайшее время в медицине Северной столицы накануне обсудили на коллегии комитета здравоохранения в Таврическом дворце. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В мероприятии поучаствовали более 500 руководителей медицинских учреждений, колледжей и вузов. Присоединились и некоторые федеральные коллеги, – добавили в пресс-службе.

Как стало известно, открыл событие вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Он также прокомментировал, что основной показатель Петербург уже достиг – выросла продолжительность жизни. Кроме того, люди стали меньше и легче болеть.

Ранее spb.kp.ru писала, что продолжительность жизни жителей Северной столицы увеличилась почти на три года. И в 2023 году достигнет 76 лет.