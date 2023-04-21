Пожар вспыхнул на балконе одной из квартир на Поэтическом бульваре в Петербурге

Балконе одной из квартир на Поэтическом бульваре загорелся 20 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

На балконе одного из жилых домов Выборгского района сегодня, 21 апреля, вспыхнул пожар. Очевидцы возгорания сообщили, что черных дым тянется из квартиры на Поэтическом бульваре. К спасателям сообщение поступило около шести часов. Как выяснили прибывшие на место МЧСники, загорелись три квадратных метра лоджии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – успокоили сотрудники служб.

К слову, меньше, чем через полчаса разъяренную стихию удалось усмирить. Пламя полностью потухло под напором спасателей к 18:26. Как сообщили в пресс-службе организации, справились с заданием на отличного 15 пожарных на трех специализированных машинах.

Ранее spb.kp.ru писала, что пожарные спасли женщину и собаку из горящего дома в Ленобласти. Они смогли вызволить из лап огня пострадавших, когда сняли решетки на окнах.