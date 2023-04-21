Петербурженка обокрала родную сестру на 12 тысяч долларов

Петербурженка обогатилась на 12 тысяч долларов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финансовые проблемы могут настигнуть каждого, вопрос только в том, как из них выйти. Так, например, петербурженка «законно» обокрала свою сестру на 12 тысяч долларов из-за назначения перевода как безвозмездного, или «Family support». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Вернувшаяся из США в РФ женщина перевела родственнице 12 тысяч долларов. У обратившейся на тот момент у нее не было личного банковского счета, – уточнили в пресс-службе.

Когда все-таки все банковские формальности были улажены, пострадавшая попросила положить ее деньги на счет. Однако сестра отказалась возвращать средства. И, как выяснилось, имела полное право на это.

Суд не смог помочь отправившей средства женщине из-за назначения платежа. По формулировке «Family support», как стало известно, переводы считаются безвозмездными. А обогатившаяся сестра, как сообщили в пресс-службе ведомства, направила средства на лечение и нужды пожилых родителей.

К слову, подобные переводы даже не облагаются налогом.