Петербурженка установила новый мировой рекорд на заплыве в Казани. Фото: t.me/kfis_spb

Победителями в Северной столице и рождаются, и становятся. Так, сегодня, 21 апреля, 18-летняя жительница Петербурга Евгения Чикунова установила новый мировой рекорд в плавании брассом. Девушка преодолела дистанцию в 200 метров за две минуты и почти 18 секунд. Кстати, чемпионат России по плаванию, в котором участвовала землячка, прошел в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе по физической культуре и спорту города на Неве.

– Евгения побила рекорд Татьяны Шонмакер из ЮАР, – уточнили в ведомстве.

Как стало известно, предшественница петербурженки вышла из аналогичного заплыва с результатом в две минуты, 18 секунд и 95 миллисекунд. Татьяна установила мировой рекорд на прошедшей в Токио Олимпиаде-2020.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербуржец собирается поставить мировой рекорд, пробежав десять тысяч километров за 100 дней.