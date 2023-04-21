Припаркованный на тротуаре автомобиль изрисовали баллоном с краской в Петербурге

Автомобиль изрисовали баллоном с краской. Фото: vk.com/9online

Уличный художник доходчиво объяснил правила ПДД неправильно припарковавшемуся автомобилисту в Петербурге. Машину нерадивый автовладелец бросил на тротуаре на одной из улиц Девяткино. Nissan, тем самым, занял более половины пешеходной зоны. Информация об этом появилась в соседском сообществе «Девяткино online».

– Водитель нарушил правила дорожного движения, а художник попал под статью УК, – отметил один из участников группы и пользователей ВКонтакте.

Примечательно, что в комментариях люди разделились на три лагеря. Одни всецело поддерживают рисовавшего баллоном с краской на кузове авто. Хотя его творчество по достоинству вряд ли бы оценили в Третьяковке и Русском музее. Другие – нервно закатывают глаза через сообщения, пытаясь напомнить соседям, насколько остро стоит для каждого из них проблема парковок. Последние же призывают и водителей, и пешеходов оставаться людьми, решая проблемы законом, а не актами вандализма.