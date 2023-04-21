На массовый мор рыбы пожаловались жители поселка Новый Свет в Ленобласти

В Новом Свете пожаловались на массовую гибель рыбы. Фото: vk.com/gtnstory

Фотографией с «морем» погибших рыб в поселке Новый Свет в Ленинградской области поделились очевидцы. Более того жители района пожаловались на ужасную вонь в водоемах, усиленную затхлым запахом от погибшей фауны. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Подслушано Гатчина».

– Пока специалисты ищут причину запаха, мы беспокоимся о том, куда может попасть вода, загрязненная весенним паводком и всплывающими трупами рыбы, – сообщают очевидцы под проблемным постом.

Конечно же, подобная публикация не оставила равнодушными жителей Гатчины. Многие из них готовы бить тревогу и обращаться во всевозможные службы. Но нашлись и те, кто оценивают ситуацию более взвешенно и не распространяют панику. Вторая категория местных жителей не переживает о загрязнении питьевой воды. Но они определенно расстроены тем, что из-за внутрипочвенного стока могут почернеть и начать источать нелицеприятный аромат другие ручьи и реки.