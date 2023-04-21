Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на Новоизмайловском проспекте в Петербурге

Ванна загорелась в двухкомнатной квартире на Новоизмайловском проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер 21 апреля у жителей Московского района Северной столицы прошел в тревоге и переживаниях. Как стало известно, в 19-м доме на Новоизмайловском проспекте загорелась двухкомнатная квартира. Очевидцы сообщили спасателям о возгорании около 11 часов. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, пламя возникло в ванной комнате. Стихия распространилась всего лишь на пол квадратных метра, поэтому очевидцам удалось его потушить своими силами, не дожидаясь приезда сотрудников МЧС.

Ранее spb.kp.ru писала, что пожар вспыхнул на балконе одной из квартир на Поэтическом бульваре в городе на Неве. К слову, 15 спасателей усмирили разбушевавшееся пламя меньше, чем за полчаса. Для этого им потребовались три пожарных машины.