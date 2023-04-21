Спектакли «Сирано де Бержерак» заменили в апреле и мае в Александринском театре Петербурга

Два спектакля «Сирано де Бержерак» заменили в Александринском театре. Фото: alexandrinsky.ru

Два спектакля «Сирано де Бержерак» Николая Рощина заменят в апреле и мае месяце 2023 года. Вместо одной из самых популярных пьес мирового репертуара, зрителям Александрийского театра Северной столицы покажут другие постановки. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения 11 апреля.

– Уважаемые зрители, обратите внимание, что произошла замена спектаклей в репертуаре театра. Приносим извинения за доставленные неудобства, – уточнили в пресс-службе организации.

Как стало известно, через несколько дней, 23 апреля, ценителям искусства покажут спектакль «Ворон», режиссером которого также является Николай Рощин. А через месяц на сцене представят пьесу «Женитьба». Ее автором является Валерий Фокин. К слову, обе постановки начнутся в 19:30.

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