Полиция Петербурга задержала двух мужчин по подозрению в грабеже

Полиция задержала двух мужчин по подозрению в грабеже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Иногда веселые застолья могут перерасти в неприятные происшествия. Так и случилось с 38-летним мужчиной. Двое малознакомых гостей его дома, испробовав алкогольные напитки, решили избить хозяина квартиры, а после ограбить. Через несколько дней их задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранителей Северной столицы.

– 18 апреля около восьми утра в полицию Невского района обратился петербуржец. Он сообщил, что преступление произошло на улице Бадаева, – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители также рассказали, что злоумышленники скрылись с места преступления, прихватив с собой «Айфон» и семь тысяч рублей. Самого пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Его госпитализировали в одну из больниц города на Неве. 20 апреля, в полдень, на бульваре Менделеева в городе Мурино правоохранители задержали двух молодых людей 22-х и 25-ти лет, подозреваемых в ограблении пострадавшего мужчины.