11-летний мальчик без вести пропал в Ленобласти

Мальчика ищут волонтеры. Фото: "Лиза Алерт"

В Ленинградской области пропал 11-летний мальчик. Об этом 22 апреля сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». О местонахождении ребенка ничего не известно с пятницы. На ресурсах отряда появились ориентировки с его фотографией.

- Ребенок 2011 года рождения ушел из дома и не вернулся в городе Никольское, - говорится в ориентировке.

Известно, что рост ребенка составляет 150 сантиметров, он нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. В день исчезновения школьник был одет в зеленую камуфляжную куртку, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски ребенка в ближайшее время и помочь распространять ориентировки.