Угонщиков корейских и японских машин будут судить в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Угонщики похитили пять машин на 10 миллионов рублей. Позже мужчин задержали, теперь они предстанут перед судом. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, которые, по версии следствия, похищали японские и корейские автомобили, - говорится в сообщении регионального ведомства.

С февраля по август 2021 года преступники выезжали на своих автомобилях с поддельными номерами в разные районы города, вскрывали чужие машины и перевозили их в арендованные гаражи. Потом машины продавали в том числе в других странах.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража» и «подделка номеров». При обыске в квартирах подозреваемых нашли поддельные документы, ключи от разных машин. Дело направлено в суд.