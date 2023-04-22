Завершены поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика в Ленобласти

Ребенок не вернулся домой 21 апреля. Фото: "Лиза Алерт"

Поиски 11-летнего мальчика успешно завершились в Ленинградской области. Ребенок пропал в пятницу, 21 апреля. О его местонахождении не было информации. Ориентировку с фотографией мальчика опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Ребенок 2011 года рождения не вернулся домой. Он проживает в городе Никольское, - говорилось в ориентировке.

Мальчик ростом 150 сантиметров с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами сильно напугал близких. К счастью, все обошлось. Сейчас школьник дома, с ним все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - написали волонтеры на своих ресурсах.

Напомним, об исчезновении мальчика стало известно утром 22 апреля. Его искали волонтеры «Лизы Алерт» и полицейские.