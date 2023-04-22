Мужчина развращал 14-летнего мальчика под Петербургом

В полицию обратился папа ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчину подозревают в развращении 14-летнего подростка в Металлострое. Предполагаемого преступника поймали по горячим следам в Колпинском районе. На него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В полицию 21 апреля обратился отец пострадавшего мальчика. Он рассказал, что с 4 по 8 апреля малознакомый мужчина с армянскими корнями приставал к его сыну и совершал развратные действия, - рассказал источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «развратные действия». Но, судя по третьей части этой статьи, мужчина приставал не только к 14-летнему мальчику, но и к другим к детям. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали в его частном доме в поселке Петрославянка. 55-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания.