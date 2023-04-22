Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке метро в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой в движении поездов произошел в Петербурге около 11 часов утра на зеленой ветке метро. Об этом пассажирам объявили сотрудники метрополитена. Вагоны ездили с увеличенным интервалом движения. Когда движение будет восстановлено, не сообщалось.

- По техническим причинам поезда ходят с увеличенным интервалом, - объяснили петербуржцам и гостям города.

Напомним, накануне в пятницу, 21 апреля, в Петербурге закрывались станции метро по разным причинам. Основной проблемой стало увеличение пассажиропотока. Кроме этого, в этот день мусульмане праздновали Ураза-байрам. Движение на дорогах в некоторых районах тоже ограничили, чтобы все желающие смогли добраться до мечети без препятствий.