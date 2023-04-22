Строительство фармацевтического завода за 2 млрд рублей началось в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Завод по производству лекарственных препаратов появится в Петербурге. Его построит производитель субстанций и лекарств на основе пептидных соединений МБНПК «Цитомед». Строительство обойдется в два миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

- Производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров появится рядом с существующим заводом МБНПК «Цитомед» на участке площадью 1,82 га в ОЭЗ «Санкт-Петербург» («Новоорловская»), - сообщает издание.

Достроить завод планируется осенью в следующем году. Там появится 65 новых рабочих мест. В новых зданиях будут перерабатывать сырье животного происхождения. Компания планирует организовать массовый выпуск препарата для лечения атрофического гастрита.