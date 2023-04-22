Охотничье ружье с патронами нашли полицейские в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники полиции нашли предмет, похожий на оружие в хозяйственной постройке. Там же был магазин к нему, два ствола от охотничьего ружья, приклад и четыре патрона. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Была проведена экспертиза, после которой стало понятно, что предметы, похожие на огнестрельное оружие, пригодны для стрельбы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти владельца находки.

Напомним, в Ленобласти завершены поиски 11-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся 21 апреля.