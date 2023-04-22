Дебоширы обстреляли трамвай на проспекте Просвещения в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции Выборгского района задержали четверых петербуржцев, которых подозревают в обстреле вагона трамвая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером 21 апреля стало известно, что неизвестные стреляли в трамвай на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. С места происшествия они сбежали, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Около девяти часов вечера на проспекте Культуры полицейские задержали двух родных братьев, еще одного мужчину и женщину. Их доставили в отдел полиции Выборгского района. Там составили протокол по статье «мелкое хулиганство».

У них изъяли три шарика серебряного цвета, предмет, похожий на пневматический пистолет, магазин, неиспользованный газовый баллон. 22 апреля возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».