Полицейские Петербурга задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на 2,8 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенница обманула 76-летнюю пенсионерку на 2,8 миллионов рублей. Обманутая женщина обратилась в полицию вечером 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Во дворе дома пенсионерка познакомилась с женщиной, которая представилась Викторией. Та предложила ей свою помощь в покупке квартиры. Это было в августе. А в феврале потерпевшая передала мошеннице деньги, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 21 апреля полицейские выяснили, что преступление совершила 66-летня женщина, которая днем ранее была задержана за аналогичное нарушение. Накануне предполагаемую мошенницу арестовали.

Полицейские расследуют уголовное дело и выясняют все обстоятельства случившегося.