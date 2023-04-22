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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 11:47

Полицейские Петербурга задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на 2,8 млн рублей

Ранее она была задержана за похожее преступление
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские Петербурга задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на 2,8 млн рублей.

Полицейские Петербурга задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на 2,8 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенница обманула 76-летнюю пенсионерку на 2,8 миллионов рублей. Обманутая женщина обратилась в полицию вечером 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Во дворе дома пенсионерка познакомилась с женщиной, которая представилась Викторией. Та предложила ей свою помощь в покупке квартиры. Это было в августе. А в феврале потерпевшая передала мошеннице деньги, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 21 апреля полицейские выяснили, что преступление совершила 66-летня женщина, которая днем ранее была задержана за аналогичное нарушение. Накануне предполагаемую мошенницу арестовали.

Полицейские расследуют уголовное дело и выясняют все обстоятельства случившегося.