Женщина пострадала в ДТП на Малой Балканской улице в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После дорожно-транспортного происшествия на Малой Балканской улице в Петербурге полиция организовала проверку. Авария случилась днем 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина управляла автомобилем «Киа» и столкнулась с машиной «Форд», которая была припаркована на обочине, - говорится в сообщении регионального ведомства

Из-за ДТП пострадала женщина, которая была за рулем «Киа». Вместе с ней в машине находилась восьмилетняя девочка, ее дочь. Малышку отпустили домой, она не пострадала. А ее маму госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.