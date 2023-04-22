Памятную доску «командиру блокадного трамвая» Михаилу Сороке установили в Петербурге. Фото: t.me/polyakov_kv

На здании дома 9-13 по восьмой Советской улице установили памятную доску в честь Михаила Сороки. Он был начальником Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны, и за это его называют «командиром блокадного трамвая».

- Это был профессионал высочайшего уровня, опытный инженер, автор смелых и неординарных решений, которые обеспечивали работу предприятия в тяжелейших военных условиях, - написал в своем телеграмм-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Мемориальную доску установили на доме, где с 1938 по 1990 год жил Михаил Сорока. Именно от этого здания он каждый день уходил руководить блокадным трамваем.

- Память о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, должна передаваться будущим поколениям. Мы продолжим делать все возможное для ее сохранения, - отметил Поляков.