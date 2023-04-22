Открылась продажа летних билетов на поезда из Петербурга в Крым. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне открылась продажа железнодорожных билетов из Санкт-Петербурга до городов Крымского полуострова и обратно. Об этом стало известно 21 апреля. Продажу анонсировала пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

- Продажа билетов на поезда «Таврия» была ограничена 45 сутками. Сейчас можно купить билеты только на путешествия до 29 июня. Об открытии продаж на другие даты мы сообщим позже, - говорится в сообщении.

Речь идет о поезде №7/8 из Севастополя в Петербург, №179/180 из Петербурга в Евпаторию и обратно. Также есть возможность купить билеты на поезда, которые следуют из Евпатории в Псков.

За 45 суток откроется продажа билетов на поезда, которые едут от Казанского вокзала Москвы и возвращаются на этот же вокзал.