Более 100 клещей исследовали в больнице Боткина в Петербурге с начала года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала текущего года в Городской вирусологический центр Больницы Боткина поступило 103 клеща. У 30 из них специалисты выявили положительный анализ на боррелиоз. У троих насекомых подтвердится эрпихиоз. Об этом накануне рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

- Ежегодно в Больницу Боткина поступают пациенты с клещевыми инфекциями. И если анаплазмоз и эрлихиоз, как правило, не требует стационарного лечения, то с клещевым энцефалитом и боррелиозом госпитализация может быть необходима, - объяснили в ведомстве.

В 2020 году в больницы Петербурга поступили 28 человек с диагнозом клещевой энцефалит. В 2021 году таких пациентов было 27, а в 2022 их число увеличилось до 47.

Петербуржцам также напомнили, что необходимо обезопасить себя не только от заболеваний, передающихся клещами, но и от болезней, которые передаются от грызунов и других животных.