Петербуржцам рассказали о повышенной заразности нового штамма коронавируса «Арктур». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор Петербурга рассказал о новом подварианте коронавируса – «Арктуре». В нашей стране такой штамм уже встречался, но в Северной столице его еще не было. По словам специалистов, он чем-то похож на штамм «Омикрон».

- Впервые он был выявлен в Индии, в настоящий момент его появление отмечено во многих странах мира, - говорится в сообщении регионального ведомства.

«Арктур» не отличается высокой патогенностью, но при этом он может обладать большей заразностью. Но заболевание почти всегда протекает в легкой форме. К симптомам нового штамма относят кашель, насморк и повышение температуры.

Для того, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса, врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, вовремя проходить вакцинацию и носить защитную маску в общественных местах.