Движение по Витебскому проспекту ограничат в Петербурге с 25 апреля

Движение по Витебскому проспекту в Петербурге ограничат с 25 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение на Витебском проспекте в Петербурге ограничат с 25 апреля. Там планируется провести ремонт дороги. Ограничения будут действовать до 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

- Планируется отремонтировать дорогу от Петербургского шоссе до Окружной железной дороги в Пушкинском районе, - говорится в сообщении ведомства.

На проезжей части специалисты подрядной организации обновят асфальт. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 6,23 километра. После всех работ дорожники приведут в порядок нарушенное благоустройство.

В ведомстве водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения. Также необходимо обращать внимание на информационные щиты.