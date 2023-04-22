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НовостиОбщество22 апреля 2023 16:07

Движение по Витебскому проспекту ограничат в Петербурге с 25 апреля

Специалисты отремонтируют там дорогу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Движение по Витебскому проспекту в Петербурге ограничат с 25 апреля.

Движение по Витебскому проспекту в Петербурге ограничат с 25 апреля.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение на Витебском проспекте в Петербурге ограничат с 25 апреля. Там планируется провести ремонт дороги. Ограничения будут действовать до 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

- Планируется отремонтировать дорогу от Петербургского шоссе до Окружной железной дороги в Пушкинском районе, - говорится в сообщении ведомства.

На проезжей части специалисты подрядной организации обновят асфальт. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 6,23 километра. После всех работ дорожники приведут в порядок нарушенное благоустройство.

В ведомстве водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения. Также необходимо обращать внимание на информационные щиты.