Павел Воля и Ляйсан Утяшева откроют магазины хозтоваров в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Стендап-комик Павел Воля и его супруга-фигуристка Ляйсан Утяшева откроют в Петербурге магазин с товарами для дома и косметикой. Он будет называться «Всегазин». Предполагается, что точки появятся сначала в столице.

- В Москве магазин откроется уже на следующей неделе, а в Северной столице можно заказать доставку товаров из онлайн-магазина, но в компании планируют полноценный выход в город, - пишет РБК со ссылкой на компанию.

Планируется, что магазины Воли и Утяшевой будут открывать в торгово-развлекательных центрах класса А. Но только ими ограничиваться не станут. В первую очередь внимание обратят на уровень трафика и покупательную способность ТРК.

Площадь магазинов будет составлять 250 квадратных метров, а ассортимент зависит от размера помещения.