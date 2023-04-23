Воздух прогрелся в Петербурге до плюс 17 градусов 23 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица как всегда обманчива и коварна: погода здесь вновь просит убрать подальше массивные теплые пальто и куртки, достать что-нибудь легкое и модное. Поэтому сегодня, 23 апреля, температура воздуха прогрелась в среднем от плюс 15 до 17 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

– В городе на Неве будет преимущественно без осадков. Местным жителям встретятся только мягкое солнышко солнечно, а дожди дожди подождут, – отметил метеоролог в своем посте.

К слову, теплеет не только в культурной столице. Так, в Москве 23 апреля – может стать самым прекрасным и теплым днем для горожан. Не за всю историю человечества, конечно, но за новый год, весну и апрель точно. К слову, воздух потеплел от плюс 18 до плюс 20 градусов.