200 «квадратов» загорелись на Московском шоссе в Петербурге

Деревянные палеты загорелись на Московском шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

У кого-то утро 23 апреля, началось не с кофе. Как стало известно, на большой площади в пушкинском районе вспыхнул пожар. На Московском шоссе, как выяснили спасатели, загорелись деревянные палеты. Их суммарная площадь оказалась в районе 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе.

Как стало известно, очевидцы сообщили о разбушевавшейся стихии спасателям около пяти часов утра. Оперативно прибывшие пожарные обнаружили и уточнили площадь горения. Спустя два с половиной часа пожар удалось локализовать. Как сообщили позже в пресс-службе ведомства, пожар полностью потушили только к 10:30. Кстати, в Пушкинский район города на Неве от МЧС для борьбы с пламенем приехало 15 человек личного состава и три машины.