Полиция проверит смертельное ДТП на пути Волосово-Керново

Полиция проверит ДТП с 52-летним мужчиной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жесткое и смертельное ДТП случилось вчера, 22 апреля 2023 года. В полицию об этом инциденте сообщили очевидцы около восьми часов утра. Они также добавили что пострадавший находится на 38 километре трассы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

– На участке автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново» 52-летний мужчина, находившийся за рулем «Джип Гранд Чероки», по неясным причинам не справился с управлением, – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, сотрудники служб оперативно прибыли на место случившегося. Но из-за того, что житель региона потерял контроль над авто, он съехал с дороги в левый кювет по ходу движения. Как стало известно, из-за ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, не дождавшись бригады скорой помощи. Полиция сейчас проверяет и устанавливает обстоятельства произошедшего.