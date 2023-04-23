Без вести пропавшего 12-летнего мальчика вторые сутки разыскивают в Петербурге

12-летнего мальчика вторые сутки разыскивают волонтеры ПСО. hlizaalert.org

12-летний мальчик пропал без вести 22 апреля. Он просто ушел из дома в Северной столице и не вернулся. Обеспокоенные родители в течение долгого времени не могли дозвониться и найти ребенка. Поэтому обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Сегодня в соцсетях уже появились ориентировки на ребенка. Об этом в своем официальном сообществе ВКонтакте рассказали волонтеры ПСО.

– Помогите найти подростка, – обратились к пользователям социальной сети волонтеры.

Кстати, из особых примет: очень высокий рост – 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. С собой у юноши был черный рюкзак. Кроме того, на ребенке была желтая футболка и красные кроссовки. Сверху мальчик надел серо-синюю куртку с серыми брюками.

К полудню 23 апреля волонтеры оперативно начали собирать информацию. Под постами в соцсетях уже появились первые сообщения о том, что видели похожего мальчика в определенном районе. К слову, и Вы можете помочь, сообщив любую важную информацию по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52. Либо же позвонить напрямую инфоргам потеряшки Дарье (Дара) 8 (952) 373-23-25, Оксане (Ласточка) 8(911}828-94-47.