Полуторамесячного ребенка нашли мертвым в квартире на Московском шоссе Петербурга

Причина, по которой полуторамесячного ребенка нашли мертвым, не известна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полуторамесячного младенца нашли мертвым в в одной из квартир на Московском шоссе в Шушарах. Очевидцы из Северной столицы сообщили об ужасающей находке около восьми часов утра 22 апреля. Информацию об этом передает в АН «Оперативное прикрытие».

– Внешний признаков насильственой смерти нет: отсутвюуют синяки, ссадины и царапины, – уточнили в агентстве.

Как стало известно, семья, которой рос малыш, полная, на профилактических учетах не состоит. К слову, родителям погибшего ребенка по 20 лет, они не работают.

Причины смерти малыша пока что не установили, но труп направили в морг для установления причины смерти. Загадочной оставалась и смерть месячного малыша на Севере Петербурга. Восьмимесячный младенец погиб в ДТП под Петербургом. К слову, после этого ДТП четверых взрослых и пятилетнего ребенка госпитализированы в одну из больниц Ленобласти.