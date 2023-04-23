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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 10:47

Полуторамесячного ребенка нашли мертвым в квартире на Московском шоссе Петербурга

Причину смерти младенца еще не установили
Элеонора КУРЮМОВА
Причина, по которой полуторамесячного ребенка нашли мертвым, не известна.

Причина, по которой полуторамесячного ребенка нашли мертвым, не известна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полуторамесячного младенца нашли мертвым в в одной из квартир на Московском шоссе в Шушарах. Очевидцы из Северной столицы сообщили об ужасающей находке около восьми часов утра 22 апреля. Информацию об этом передает в АН «Оперативное прикрытие».

– Внешний признаков насильственой смерти нет: отсутвюуют синяки, ссадины и царапины, – уточнили в агентстве.

Как стало известно, семья, которой рос малыш, полная, на профилактических учетах не состоит. К слову, родителям погибшего ребенка по 20 лет, они не работают.

Причины смерти малыша пока что не установили, но труп направили в морг для установления причины смерти. Загадочной оставалась и смерть месячного малыша на Севере Петербурга. Восьмимесячный младенец погиб в ДТП под Петербургом. К слову, после этого ДТП четверых взрослых и пятилетнего ребенка госпитализированы в одну из больниц Ленобласти.