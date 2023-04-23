Объевшаяся травой пятилетняя девочка впала в кому в Петербурге

Пятилетняя девочка впала в кому из-за съеденных диких растений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дачный отдых – это не только коллективный фитнес с лопатами и поедание еще зеленых яблок. Но это также и опасность для детей, оставленных без присмотра родителей. Так, пятилетняя девочка из Гатчинского района накануне отравилась дикоросом на даче. Из-за неизвестного растения она впала в кому. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

– 23 апреля около первого часа ночи ребенка госпитализировали в межрайонную больницу из СНТ «Виктория», располагается в поселке Кобралово, – добавили в агентстве.

Как стало известно, родители забили тревогу не сразу, а только когда у малышки появились признаки сильного отравления. В «Оперативном прикрытии» также сообщили, что по пути в больницу она впала в кому.

Девочку сразу поместили в реанимацию: без сознания, с признаками сильного пищевого отравления. Каким именно дикоросом отравилась малышка, пока не известно.