Трехлетняя девочка пострадала из-за водителя автобуса

Маленькая девочка пострадала из-за резкого движения автобуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехлетняя девочка из Северной столицы накануне пострадала из-за игнорирующего правила дорожного движения водителя автобуса. Коляска с ребенком, стоящая на площадке общественного транспорта, опрокинулась. Причиной стал резкий маневр от остановки 38-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

– ЧП случилось 22 апреля около 18:30 на Васильевском острове, – уточнили в агентстве.

Маршрутный автобус Volgabus под управлением 38-летнего мужчины резко двинулся от остановки на Железноводской улице. Из-за этого, уже другое транспортное средство – коляска – опрокинулась вместе с ребенком. Как стало известно, сопровождала малышку ее 56-летняя няня.

– Няня в это время сидела рядом, но коляску не держала. На место вызвали ГИБДД и скорую, однако, женщина от медпомощи отказалась, с места ушли, – прокомментировали в пресс-службе компании-перевозчика. К слову, водитель работает в коммерческой фирме, маршрутка принадлежит транспортной компании. Как стало известно, шофер только за текущий, 2023 год, пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.