Три колбы с надписью «Радиоактивный Кобальт-60» нашли в Ленобласти

Колбы с «Радиоактивный Кобальт-60» обнаружили в Рощино. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из частных дворов поселка Рощино сегодня утром, 23 апреля, обнаружили нестандартную находку. На территории дома оказались три колбы с надписью «Радиоактивный Кобальт-60». На место происшествия, где нашли сосуды с опасным веществом, отправились специалисты передвижной радиохимической лаборатории аварийно-спасательной службы региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

– Работники измерили уровень опасности найденных предметов. Выяснилось, что уровень радиации в округе находится в пределах естественной нормы и не представляет угрозы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, колбы высотой около десяти сантиметров, наполненные химическим веществом нашел житель Ленобласти на своем участке. Он и сообщил об обнаруженных предметах в необходимые службы.

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