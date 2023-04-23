Машина загорелась на Лазаревском мосту в Петроградском районе

«Рено» загорелся на Лазаревском мосту в Петроградском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Француз загорелся на Лазаревском мосту в Петроградском районе Северной столицы сегодня, 23 апреля. К счастью, никто кроме машины марки «Renault» физически не пострадал. Очевидцы сообщили о происшествии около трех часов дня. На место оперативно прибыли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Там прям клубы дыма. Пламя видно. Самокат так гореть не будет, – сообщили очевидцы, снявшие стремительно разрастающийся огонь на камеру.

Свидетели пожара также отметили, что возгорание охватил весь автомобиль буквально за несколько секунд. Они даже предположили, что машина загорелась из-за ДТП. Как отметили в пресс-службе МЧС, стихия действительно заняла всю площадь транспорта. Но что стало катализатором такого мощного огня по-прежнему неизвестно. Менее, чем за 15 минут пятерым пожарным удалось полностью потушили пламя.