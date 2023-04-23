Пьяного хулигана избившего фельдшера задержали в Петербурге

Хулигана избившего фельдшера задержали сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пьяный 41-летний петербуржец ударил фельдшера, пытавшегося помочь ему. За это хулигана доставили в отдел полиции, где составили административный протокол. Пострадавшего специалиста отвезли в больницу, а после сказали долечиваться дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Изначально мужчине вызвали скорую сотрудники полиции, вызванные к метро «Ломоносовская», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, очевидцы сообщили в полицию о пьяном и матерящемся в вестибюле станции пассажире. Когда на место прибыли правоохранители, они решили первостепенно отправить нарушителя закона в больницу из-за его состояния.

После, уже находясь в карете скорой, мужчину по каким-то причинам не устроил фельдшер. Вероятно, его состояние улучшилось, он ощутил прилив сил и ударил медработника.

Тогда петербуржца доставили в отдел полиции. Но первоначально обошлись административным наказанием. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.