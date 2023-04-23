Изуродованный труп 60-летнего мужчины обнаружили в Ленобласти

Жители Тосненского района нашли изуродованный труп 60-летнего мужчины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Труп 60-летнего мужчины с многочисленными повреждениями обнаружили жители поселка Шапки Тосненского района области. Очевидцы сообщили о находке в полицию утром 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали труп у мусорных баков, в 20 метрах от дома, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, тело погибшего отправили в морг для установления причины смерти. После правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве 52-летних мужчин. Их в отдел полиции забрали прямо из квартиры, расположенной в третьем доме по улице Нины Куковеровой. Сотрудники МВД продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее spb.kp.ru писала, что окровавленный труп пенсионерки нашли в канаве в садоводстве в Ленинградской области. По подозрению в убийстве задержан муж погибшей.