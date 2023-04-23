51-летнюю женщину сбил мигрант на Гражданском проспекте в Петербурге

Петербурженку сбил мигрант на Гражданском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 22 апреля 30-летний мигрант, находясь за рулем «ЗАЗа», не справился с управлением и сбил женщину на Гражданском проспекте в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Гражданин одного из среднеазиатских государств въехал в шлагбаум и вылетел на тротуар, после его машину занесло в торговый центр, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в спровоцированном водителем ДТП пострадала 51-летняя жительница города на Неве. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц культурной столицы. Медики оценили состояние петербурженки как среднетяжелое. На момент 23 апреля сотрудники полиции продолжают проверку, а также выяснять обстоятельства и детали происшествия.

Ранее spb.kp.ru писала, что полиция проверяет смертельное ДТП на пути Волосово-Керново, в котором погиб 52-летний мужчина. Как стало известно, мужчина не справился с управлением.